Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ile evli olan Şükran Ovalı, anne olmak istediğini belirtti.

Hürriyet'in haberine göre, geçtiğimiz günlerde evliliklerinin birinci yılını kutlayan Ovalı, bebek isteğini “İleriye dönük bir sürü hayalimiz var ama daha çok anı yaşıyorum ya. Mutlu ve huzurlu yıllarımız olsun diliyorum. Çocukları çok seviyorum. İnşallah anne olmak istiyorum kısmetse” sözleriyle anlattı.

Şükran Ovalı

caner erkin