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'İSİM DÜŞÜNMEYE BAŞLADIK'

Duymayan Kalmasın programının haberine göre, önceki akşam yemeği dışarıda yiyen çift, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hamile olduğu yönünde çıkan haberleri ilk kez doğrulayan Şükran Ovalı, "Her şey yolunda. Çok güzel gidiyor. İsim de düşünmeye başladık" dedi.