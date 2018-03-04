Başarılı oyuncu Şükran Ovalı köpeğini kaybetti, duygularını Instagram'dan paylaştı...
Caner Erkin'le hayatını birleştiren başarılı oyuncu Şükran Ovalı köpeğini kaybetti. Ovalı duygularını şu sözlerle paylaştı:"Güzel kızım günlerdir hatta aylardır yaşam mücadelesi verdin. Uyumadık beraber her anı değerli kıldık, her gitme dediğimde ayağa kalktın.. Fısıldadım kulağına..Biliyorum hepsini anladın.Öyle derin, öyle asil ,öyle başkaydın ki yerin doldurulamaz. Çocukluğumdan beri bir sürü cana dokundum. Baktım.. Ama senin gibi bir ruha denk gelmemiştim.Şükürler olsun tanıdım seni.Yine şükürler olsun beni seçtin.
Hülya seni ormanda bulup bana haber verdiğinde o masumluğun, çektiğin tüm acılardan üsteydi. Sanki o acılar seni daha derin daha şerbetli yapmıştı..vazgeçmemiştin iyilikten,gözünde her halinde vardı bu.Kalbime işlemişti bakışın,Hiç unutmam.Sana sarılmanın,seni öpmenin tarifi yok.Sana yetecek, içimi ferahlatacak kelime de yok.Bu sürecinde senin sayende tanıdığım senin gibi iyi ruhlar oldu.. Canım hekimimiz Ebru Hanım.. İşini sevmesi,hakkıyla yapması ve kurtardığı bir sürü sokak hayvanının yanı sıra, duanın şifa olduğuna inanan ve son ana kadar asla vazgeçmeyen yürekli kadın ve size minnettarım.Seni unutur muyum hiç Selcan..
20 yaşında vicdanının ışığı yüzünde, gencecik bir kız, bana göstermekten çekindiğin tüm gözyaşların için.. Çilli’ye yemek yedirmek için gösterdiğin o tarifsiz çaban.. Peki Yakup? Tüm soğukkanlılığınla yaptığın onca iğneyle, her seferinde ‘nefes alıyorsa umut vardır’ diyerek gözyaşımı silmeme yardımcı oldun. Peki emrah ya sen.. Ormanda bulduğumuzda Çilli’yi sen gidip aldın.Seni hiç unutmadı.. Minnet bilen kızım..
Aşk vardı aranızda. Hep gülen Emrah.. Çilli melek olduğunda yutkunamıyordu bile.. Canım sibel hassas gücün.. Günlerdir başında beklerken,her gelen , başını okşayıp, sana dua eden o güzel insanlar...Çilli tanıyıp ona benim gibi aşık olan dostlarım,Size sonsuz teşekkürler...Sana gelince yavrum..
Bu duyguyu aklı yarım, vicdanı yarım insanlar anlamaz. Ağzı dili olmayan ama gözleriyle konuşan tüm evlat sahibi hayvanseverler anlar..Sana olan aşkım hiç bitmeyecek..Son nefesime kadar seni unutmayacağım.. Nasip olursa çocuğuma seni anlatacağım. Kattığın herşey için..O güçlü inanç için..Şükürler olsun Allah'a güzel kızım Çilli..Sana söz ! Sokakta ki canlara elimden geleni yapmaya devam edeceğim! bisküvi kokan kızım seni çok seviyorum"
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