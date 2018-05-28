Şükrü Dudu'dan doğduğu topraklarda imza günü

Ünlülerin berberi Şükrü Dudu, memleketi Sivas’ın Kangal ilçesi Çetinkaya beldesinde, okuduğu okulu ziyaret edip, öğrencilerle bir araya geldi. Daha sonra Sivas’a dönen Dudu, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Murat Toraman ve şehirde kendisiyle görüşmek için bekleyen bazı berberleri ziyaret ederek, en çok satan kitaplar arasında ilk sırada yerini alan “Hayata Makas Atmak” isimli kitabını hediye etti.

Dudu, Büyük Sivas mikrofonlarına 14 yaşında ayrıldığı topraklarda ki berber dükkanında çok özel açıklamalarda bulundu.

Sivas’ın tarihi mekanlarını da gezen Dudu, “Sivas’ı çok seviyoruz, burası bizim doğduğumuz yer. Sivaslı gençler kendilerine güvensinler. İsteyip de başaramayacakları hiç bir şey yok” dedi.

Ayrıca Büyük Sivas’ı yakından takip ettiğini belirten Dudu, “İstanbul’dan sıkı takipçinizim. Aynı zamanda bir gazeteci olarak sizleri de tebrik ediyorum. Sivas’ın adını güzellikleriyle tüm dünyaya duyuruyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Çetinkaya Anadolu Lisesi’nde, ‘Kadı Burhanettin Öğrenci Meclisi Projesi’ kapsamında, ‘ünlülerin berberi’ olarak bilinen ve İstanbul’da salonu bulunan Şükrü Dudu konuk edildi. Memleketi Sivas’a gelen Dudu, eğitim gördüğü Çetinkaya Anadolu Lisesi’nin öğrencileriyle bir araya geldi.

Okulun konferans salonunda düzenlenen programa öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Siyaset, sinema, sanat ve spor dünyasından yerli- yabancı birçok müşterisi bulunan Dudu, öğrencilere okul anılarını anlattı. Hayat hikayesinden bahseden, berberliğe nasıl başladığını anlatan Dudu, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Konferansın ardından Dudu, geçen yıl yazdığı ‘Hayata makas atmak’ isimli kitabının imza törenine katıldı. Dudu, burada öğrencilere dağıtılan kitabını imzaladı.

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