Bir AVM’deki etkinliğe Faruk Süren, İzzet Yıldızhan ve Keremcem’in de aralarında olduğu ünlü isimler katıldı. HT Magazin'den Arif Hür'ün haberine göre, etkinlik öncesi konuşan Dudu, “Hayallerimden aldığım güçle, elimdeki makası kullanarak adım adım ilerledim” dedi.

Kitabını sinemaya uyarlayacağını açıklayan ünlü berber, “Senaryosu yazılıyor, bu kitabın içinde bir hayat hikâyesi var. O yüzden kitabı sinema film yapacağız” dedi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği imza gününde Şükrü Dudu, iki saat boyunca kitap imzaladı.