Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmaya oyuncu Şükrü Özyıldız katılmadı. Özyıldız’ı avukatı İsmail Filiz, davalı yapım şirketini ise avukatı Ayşe Öcal temsil etti.



Mahkeme taraflar arasındaki uyuşmazlığın yapımcı ile oyuncu arasındaki alacağın tespiti davası olduğunu belirtti. Davalı yapım şirketi ise aleyhteki iddiaları kabul etmediklerini belirtti.



Şükrü Özyıldız’ın avukatı, “Biz karşı tarafın ticari defterlerine dayanarak bu davayı açtık. Davalının ticari defterlerine işlenmiş borcu kabul ettiğini göstermektedir. Davamızın kabulüne karar verilsin” dedi. Davalı yapım şirketi de davanın reddini istedi.



Kararını açıklayan mahkeme, Şükrü Özyıldız’ın açtığı itirazın iptali davasını kabul ederek 65 bin 67 lira icra takibi ile yüzde 20 icra inkar tazminatı 13 bin 13 lira olmak üzere toplam 78 bin liranın davalı şirketin oyuncuya ödenmesine karar verdi.

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