Şükrü Özyıldız, yaklaşık 2 yıldır birlikte olduğu stilist sevgilisi Rabia Yaman’la nişanlandı. Makaron'dan Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, Önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere takılan Yaman’ın parmağında 120 bin TL’lik tektaş ve nişan yüzüğü olması dikkat çekti.

Yaman, “Evet, aile arasında yüzük taktık. İlk adım oldu. Evlilik için daha tarih belli değil” dedi.