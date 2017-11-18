Şükrü Özyıldız’ın sevgilisi Rabia Yaman plaj düğünü istiyor!

Posta’nın haberine göre, oyuncu Şükrü Özyıldız, imaj danışmanı Rabia Yaman ile 1,5 yıl önce aşk yaşamaya başlamıştı.



Şükrü Özyıldız sevgilisine evlenme teklifi etti ve “Evet” yanıtını aldı.



Önceki akşam bir davete katılan sevgililer, 2018 yazında nikah masasına oturmayı düşündüklerini söyledi.



Rabia Yaman’ın plaj düğünü istediği iddia edildi.

şükrü özyıldız

Rabia Yaman