Rekor bedelle Everton'a transfer olan Cenk Tosun için güzel haber var!

Burnley ile karşılaşacak olan Everton'da Sam Allardyce'ın ilk 11'ine girmeyi başaran Cenk Tosun, bugün Everton'ın en uçtaki gol silahı olarak sahaya çıkacak.

Premier Lig'de bu sezon 4 maça çıkan Cenk Tosun henüz gol atamadı. İşte Everton'ın Burnley karşısına çıkacak 11'i...