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Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi duyuruları

İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. İSKİ su kesintisi olan ilçeleri duyurdu. Ayrıca şu an kesik olan suların saat kaçta geleceğine dair duyuru da yapıldı.

05.01.2018 - 15:17 | Güncelleme:

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İSKİ) İstanbul'da bugün uygulanacak olan bakım ve planlı su kesintileri programını paylaştı. Paylaşılan planlı su kesintisi listesine göre bazı ilçelerde bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında su kesintisi yapılacak. Peki İstanbul'da sular saat kaçta ve ne zaman gelecek? İşte 5 Ocak 2018 tarihli su arıza kesinti listesi...

Arıza Kesinti
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : Örnek Mah
Açıklama : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 5.1.2018 - 13:16
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.1.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Su Arıza Kesinti
İlçe : Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler : Kocatepe Mah,Yıldırım Mah,Cevatpasa Mah,Kartaltepe Mah
Açıklama : 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 5.1.2018 - 07:51
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.1.2018 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Su Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb
Açıklama : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 5.1.2018 - 07:59
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.1.2018 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
 
Su Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Şehremini Mah,Mevlanakapı Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 5.1.2018 - 14:23
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.1.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Su Arıza Kesinti
İlçe : G.O.Paşa
Etkilenen Mahalleler : Pazariçi Mah,Sarıgöl Mah,Merkez Mah,Mevlana Mah,Yıldıztabya Mah,Şemsipaşa Mah,Yeni Mah,Yenidoğan Mah,Fevzi Çakmak Mah,Hürriyet Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah,Bağlarbaşı Mah,Karlıtepe Mah,Kazım Karabekir Mah,Karadeniz Mah,Karayolları Mah
Açıklama : 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 5.1.2018 - 07:51
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.1.2018 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
 
Su Arıza Kesinti
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Doğu Mah,Batı Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 5.1.2018 - 14:25
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.1.2018 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Su Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : 75Yıl Mah
Açıklama : 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 5.1.2018 - 07:51
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.1.2018 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Su Arıza Kesinti
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Orhanlı Mah,Fatih Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 5.1.2018 - 14:08
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.1.2018 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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