Ayla filmiyle tüm Türkiye'nin tanıdğı 91 yaşındaki Astsubay Süleyman Dilbirliği, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım tedavisindeyken yaşamını yitirdi. İşte Süleyman Dilbirliği'nin filme konu olan hayatı.

SÜLEYMAN DİLBİRLİĞİ KİMDİR?

Astsubay Süleyman Dilbirliği, Birleşmiş Milletler’in yardım çağrısıyla Türkiye, Kore’ye 17 Ekim 1950’de General Tahsin Yazıcı komutasında 5090 kişilik bir tugaydaki askerlerden biri olmuştu. Annesi-babası öldürülmüş Koreli bir kız çocuğunu ölümden kurtaran ve çocuğa 15 ay boyunca kendi çocuğu gibi bakan Süleyman Dilbirliği, Türkiye’e dönmek zorunda kalıp bir daha Ayla’dan haber alamamış ve yıllar sonra Ayla adını verdiği kızı 60 sene sonra görmüştü. Süleyman Dilbirliği 91 yaşındaydı.

SÜLEYMAN DİLBİRLİĞİ'NİN AYLA FİLMİNDE ANLATILAN HİKAYESİ

Astsubay Süleyman Dilbirliği, 1950'de başlayan Kore Savaşı sırasında ailesini savaşta yitiren 5 yaşındaki Koreli bir kız çocuğunu sahiplenerek adını Ayla koymuş ve bu öyküsüyle "Ayla" filmine konu olmuştu. Türkiye'nin 90. Oscar Ödülleri için "yabancı dilde en iyi film" adayı, Can Ulkay'ın yönettiği 'Ayla' filmi oldu.

“ÖMRÜM BOYUNCA ONU ÖZLEDİM"

Koreli Eunja Kim, manevi babası Süleyman Dilbirliği hakkında “Ömrümü hep onu özleyerek geçirdim. Ondan ayrı yılların ardından tekrar görüştüğümüzde çok yeni duygular yaşadım ve çok mutlu oldum. Harika duygular yaşadım. 2010 yılında kavuştuk ve ondan sonra iki üç defa daha buluştuk, buluşmadığımız yıllarda ise birbirimize mektuplar yazdık" demişti.

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