Bakan Soylu ve Kaya, şehit Aybüke öğretmenin okulunda yeni eğitim yılını açtı

Batman'ın Kozluk İlçesi'nde 9 Haziran'da, ilçe merkezinde belediye başkanının aracına yönelik düzenlenen saldırıda şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın (22) adının verildiği Şenay Aybüke Yalçın Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde eğitim buruk bir törenle başladı. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da katıldı.

Habertürk Haber Merkezi'nin haberine göre; Bakan Süleyman Soylu, Şenay Aybüke Yalçın Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde eğitim yılı açılışında bulunmaktan büyük bir onur duyduklarını belirtti. Bakan Soylu, "Benim ilkokulumda Kürt, Alevi kardeşlerim, Karadenizli hemşerilerim vardı. Etnik köken, mezhep farkı yoktu. Anneleri annelerimiz, babaları babalarımız. Sevgiyle birbirimize bağlıydık. Bu memlekette bir fırsatı önümüze koydular. Bugün öğretmenlerimizin, Şenaylarımızın, bize öğrettikleri sayesinde bakan olarak karşınızdayız" dedi.

22 yaşında bir gencin bu duygularla buraya geldiğine dikkat çeken Bakan Soylu şunları söyledi:

"Sevgiyle geldi. Acaba bir nota nasıl öğretebilirim, çocukları nasıl kucaklayabilirim düşüncesiyle geldi. Hepimiz bıktık onların silahlarından, bizi ayrıştırmalarından bıktık. Kendimizi anlatamamaktan bıktık. Bilmenizi istiyorum ki yepyeni bir umut açılmaktadır. Bu yılın birinci dersi Şenay Aybüke Yalçın'dır, Necmettin öğretmendir. Onların bize anlattıkları, sunduklarıdır. Belki okulunu bitirip, diplomasını alan birine yarın öbür gün Başbakanımız, cumhurbaşkanımız diyeceğiz. Sizlerden birisine yani Şenay Aybüke Yalçın Çok Programlı Anadolu Lisesi'nden mezun olan öğrencilerimizden birini saatlerce ayakta alkışlayacağız. Hayallerinizden sakın ayrılmayın. Şenay Aybüke Yalçın bıraktığın emanet emin ellerdedir. Bize, diğer eğitim şehitleri gibi büyük bir sorumluluk bıraktın. Bize büyük bir emanet bıraktın. Bu emanetin farkındayız ve sımsıkı sahip çıkacağız."

'KUTSAL GÖREV İÇİN GELDİ'

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın kutsal mesleği seçerek Kozluk'a geldiğini ifade Bakan Bakan Kaya da "Biz de onun için bugün burda toplanmış bulunuyoruz. Onun yarım bıraktığı bu kutsal mesleği meslektaşları devam ettirecek. Terör asla başaramayacak" dedi.