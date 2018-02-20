İlk bölümünden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen Çukur dizisinin, başrolünde oynayan Sultan Koçovalı'nın kim olduğu büyük merakla araştırılıyor. Peki, Sultan Koçovalı kimdir, kaç yaşındadır? Perihan Savaş kimdir?

PERİHAN SAVAŞ KİMDİR?

1956 yılında İstanbul’da doğan Perihan Savaş, 1971 yılında “Şehzade Sinbad Kaf Dağında” filmi ile sinemaya adım attı. O zamandan beri yaklaşık 120 filmde rol alan Savaş, 1974’te 11. Antalya Film Festivali’nde “Bedrana” filmindeki performansı ile En İyi Kadın Oyuncu ödülünü almıştır. 1989’dan beri televizyon dizilerinde rol alan Perihan Savaş, halen “Çukur” dizisinde Sultan rolünü canlandırmaktadır.