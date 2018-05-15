Sultanbeyli Belediyespor - Kızılcabölükspor maçı istatistikleri

Sultanbeyli Belediyespor ve Kızılcabölükspor, 15 Mayıs 2018 Salı günü Türkiye 3.Lig 3.Grup Yarı Final maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 16:00. 1 puanlı Sultanbeyli Belediyespor 3. sırada bulunuyor, Kızılcabölükspor 1 puana sahip ve 2. sırada. Ev sahibi Sultanbeyli Belediyespor, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Kızılcabölükspor son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 409 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sultanbeyli Belediyespor kazanırsa 1.90, beraberlik çıkarsa 3.00, Kızılcabölükspor sahadan galip ayrılırsa 2.25 oranını elde edecekler.

Sultanbeyli Belediyespor önceki hafta Tekirdağspor mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Kızılcabölükspor ise Tarsus İdm.Y. karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.