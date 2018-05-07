Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Sultanbeyli İlçe emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün uyuşturucu suçlamasıyla tutuklanan 3 kişinin ifadeleri doğrultusunda, Necip Fazıl Mahallesi'nde bulunan bir villaya operasyon düzenledi.

DHA'nın aktardığına göre; özel harekat polisleri eşliğinde düzenlenen operasyonda villada aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu bulunurken aranan şüpheliye ulaşılamadı.

Ekiplerin, aranan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

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