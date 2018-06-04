Türkiye’nin önemli meyve üretim merkezlerinden olan ve özellikle ihracatlık kiraz üretimi ile öne çıkan Sultandağı'nda son yıllarda organik çilek üretimi de yaygınlaşıyor.

Bölgede çilek üretimi alanında yatırım yapan bir firma, ürettiği çilekleri modern tesisinde işleyerek, yurt dışına ihraç ediyor.

Akpınar AŞ İşletme Müdürü Mehmet Ali Akıncı, yaptığı açıklamada, Yeşilçiftlik beldesinde 3 yıldır yaklaşık 700 dekar alanda organik çilek üretimi yapıldığını söyledi.

Türkiye’nin önemli meyve üretim merkezi olan bölgede organik çilek üretiminde yüksek kalitenin yakalandığını belirten Akıncı, şöyle konuştu:

"Üretilen çileklerin aroması çok güzel. Genellikle kendi arazilerimizde yetiştirdiğimiz ürünleri fabrikamızda işliyoruz. Son dönemde çiftçilerimizden de ürün almaya başladık. İşlenen ürünlerin tamamına yakını ihracata gidiyor. Dondurulmuş çileklerin genellikle Avrupa ülkeleri ve Amerika’ya sevkiyatını yapmaktayız. Bunun dışında Kanada ve Japonya’ya da gönderiyoruz."

"HEDEFİMİZ 4 BİN TON İHRACAT"

Akıncı, sıfırın altında 20 derecede dondurularak ihraç edilen çileklerin genellikle reçel, marmelat, meyveli yoğurt, dondurma sanayisinde ve kurutulmuş meyve gevreği yapımında kullanıldığını aktardı.

Tesiste 350 kişinin istihdam edildiğini anlatan Akıncı, "2014 yılında tesisimizi kurduğumuzda 3 bin 500 metrekare kapalı alanımız vardı. Şu anda 17 bin metrekareye yaklaştık. Geçen yıl yurt dışına 2 bin 500 ton dondurulmuş çilek ihracatı gerçekleştirdik. Bu yıl hedefimiz 4 bin ton ihracat." diye konuştu.

İşlenen ürünlerin soğuk hava depolarında muhafaza edildiğini dile getiren Akıncı, sevkiyatın da soğuk zincir kırılmadan kara ve deniz yoluyla gerçekleştirildiğini ifade etti.

Akıncı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının çilek üretimini teşvik amacıyla "çiftçi, firma ve devlet" şeklinde üçlü proje oluşturduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

“Projede çilek üretimi yapacak çiftçilerimiz devlet ve firma desteğiyle yönlendirilecek. Bölgede çilek üretiminin yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından bölgede fizibilite çalışmaları yapılarak Bakanlığa sunuldu. Projenin olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz. Amacımız, Sultandağı bölgesinde teşvikle çilek üretimini artırmak.”

"ORGANİK ÇİLEK ÇİFTÇİYE ALTERNATİF OLDU"

Yeşilçiftlik Belediye Başkanı Şemsettin Kol da kiraz, vişne, elma ve kayısıya alternatif olarak son yıllarda organik çilek üretiminin de yayınlaşmaya başladığını vurguladı.

Firmanın beldede yaklaşık 700 dekar alanda başladığı çilek üretiminde başarılı sonuçlar elde ettiğine değinen Kol, "Organik çilek çiftçiye alternatif oldu. Burada üretilen kaliteli çileklerimizin büyük kısmı dondurularak yurt dışına ihraç ediliyor. Özellikle Avrupa, Amerika, Japonya’ya donmuş gıda olarak gönderiliyor.” ifadelerini kullandı.

Kol, çiftçilerin ürettikleri organik çilekleri, 3 ila 6 lira arasında değişen fiyatlarla hem fabrikaya hem de yurt içi piyasaya sattığını kaydetti.



