Sultangazi'de hırsız dehşeti!

Sultangazi'de eve giren hırsıza direnen Afganistan uyruklu 20 yaşındaki Asıf Malik hırsız tarafınan vurularak öldürüldü.
Olay sabah saat 05.45 sıralarında Sultangazi ilçesi Esentepe Mahallesi 2402 Sokak'ta meydana geldi. Eve giren hırsız Asıf Malik'in cep telefonunu alarak evden çıktı. Cep telefonunu vermek istemeyen Malik, hırsızı takip etmeye başladı. Cep telefonunu vermek istemeyen Malik, 2402 Sokağa kadar hırsızdan cep telefonunu almaya çalıştı. Boğuşma sırasında silahına sarılan ve kimliği belirlenemeyen hırsız Asıf Malik'i kafasından vurarak kaçtı. Ağır yaralanan Malik, hemen Taksim İlkyardım Hastanesi'ne kaldırıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Olay yeri inceleme ekipleri yaptığı çalışmada bir adet mermi kovanı buldu.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Kafasından tek kurşunla vurulan Malik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, polis Malik'i öldüren hırsızın peşinde. Olayın emniyete bildirilmesi üzerine, çok sayıda ekip bölgeye sevkedildi.
MALİK'İN ARKADAŞI OLAYI ANLATTI
Olayda hayatını kaybeden Asıf Malik'in arkadaşı Faraz Khan, gece Asıf Malik'in evine hırsızın girdiğini ve cep telefonunu alarak kaçtığını söyledi. Khan, Malik'in cep telefonunu vermemek için hırsızla uzun süre boğuştuğunu ancak evden çıktıktan sonra hırsızın Malik'i kafasından vurduğunu söyledi.
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