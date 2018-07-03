Sultangazi’de hatalı sollama yapan minibüs sürücüsü kontrolden çıkarak 6 aracı biçti. Caddenin savaş alanına döndüğü o kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Sürücünün ise olay yerinden kaçtığı ve halen firari olduğu öğrenildi.

İHA'nın haberine göre kaza, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 23.00 sıralarında Sultangazi 1. Cebeci Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde aşırı süratli bir şekilde seyir halinde olduğu öğrenilen bir minibüs sürücüsü, sollama yapmak istedi. Ancak sürücü hatalı sollama yapması nedeniyle bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, caddedeki trafikte ve park halinde olan 6 aracı biçti. Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza, yaşanan panik ve taksi şoförünün çıkartılması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde sürücüler seyir halindeyken aşırı süratli olduğu görülen minibüs, bir araca çarpıyor. Çarptığı araç ise park halindeki araçlara çarpıyor. Kaza esnasında vatandaşlar büyük panik yaşıyor. Vatandaşlar panikle kazaya karışan araçların yanına koşuyor. Aracın çarptığı takside mahsur kalan şoför ise vatandaşlar tarafından çıkartılıyor.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kaza sonucu minibüsün biçtiği taksinin şoförü araç içerisinde mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılan şoför, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kazaya karışan araçları caddeden kaldırmak için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve çekici sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, araçları kaldırdı. Akaryakıt dökülen yerlere ise belediye ekipleri tarafından kumlama yapıldı.

Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için inceleme başlattı.