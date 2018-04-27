İstanbul Sultangazi’de arkadaşlarıyla birlikte dışarıda sohbet eden 16 yaşındaki Batuhan Gültekin vatandaşların gözleri önünde 3 saldırgan tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İHA'nın haberine göre olay, geçtiğimiz pazar günü saat 18.10 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Batuhan Gültekin arkadaşlarıyla sokak üzerindeki bir marketin önünde sohbet etmeye başladı. O esnada Gültekin, henüz bilinmeyen bir nedenle elinde tabancayla gelen 3 saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu kurşunların isabet ettiği Gültekin ağır yaralandı. Çevredeki ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gültekin’i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

CİNAYET ANI KAMERADA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Batuhan Gültekin bir marketin önünde arkadaşlarıyla sohbet ediyor. Kısa bir süre sonra elinde silah olan 3 şahsın sokak üzerinde yürüdüğü görülüyor. Saldırganlar marketin önüne geldiğinde Gültekin’e silahını doğrultarak ateş ediyor. Diğer çocuklar ise panik halde etrafa kaçışıyor. Saldırganlardan birinin ise kaçan çocukları kovaladığı görülüyor.

KISKIVRAK YAKALANDILAR

Olayın ardından çalışma başlatan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki vatandaşların ifadelerini alarak, tüm güvenlik kameralarını didik didik inceledi. Yapılan çalışmanın ve incelemelerin ardından eşkalleri belirleyen polis, saldırganların A.A, S.K. ve D.A. olduğunu tespit etti. Saldırganların adreslerini ve bulundukları yerleri tespit eden ekip, A.A.’yı geçtiğimiz Pazartesi günü saat 15.00 sıralarında Eyüpsultan Alibeyköy’de yakaladı. Şahsın yapılan üst aramasında ise cinayette kullanılan tabanca da ele geçirildi. Çalışmalarını sürdüren ekipler, S.K’yı aynı gün saat 17.00 sıralarında Fatih Eminönü Yeni Camii önünde yakaladı.

Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Büroda işlemleri tamamlanan A.A. ve S.K. adliyeye sevk edildi. A.A. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ekiplerin saldırgan D.A.’yı yakalamak için çalışmaları sürüyor.

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