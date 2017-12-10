Kayserispor teknik direktörü Marius Sumudica, Beşiktaş'a karşı alınan 1-1'lik beraberliğin ardından beIN Sports mikrofonlarına açıklamalarda bulundu.

İşte Sumudica'nın yaptığı açıklamalardan satır başları...

''ALLAH BANA BÖYLE BİR OYUNCUYLA ÇALIŞMA FIRSATI SUNDU''

''Benim oyuncularımın her biri kahraman. Türkiye'nin en iyi takımlarından birine karşı oynadık. Şampiyonlar Ligi'nde 14 puan alan bir takım. Hakem hakkında konuşmayacağım. 10 oyuncuyla çok iyi mücadele ettik. Beşiktaş'a net fırsatlar vermedik. Kimse Umut Bulut'u istemiyordu. Onun adına çok mutluyum. İlk yarı bitmeden 7 gole ulaştı. Allah bana böyle bir oyuncuyla çalışma fırsatı sundu.''

UMUT BULUT: ''ÇOĞU İNSAN 'PENALTI' DİYOR''

Maçın en çok konuşulan pozisyonlarından birinin kahramanı olan Umut Bulut, ''Ben maç esnasında topa vurdum zannediyordum ama çoğu insan penaltı olduğunu söylüyor. Herhalde penaltı. Maça galibiyet için çıkmıştık. Öne de geçmiştik. İyi mücadele ediyoruz. 10 kişi kalmamıza rağmen o mücadeleyi gösterdik. Taraftarlarımız bizi mutlu ettiler. Stat tam olarak doluydu. İnşallah böyle devam ederiz.'' ifadelerini kullandı.