Sumudica, Başakşehir maçından sonra çılgına döndü!

Kayserispor teknik direktörü Marius Sumudica, Başakşehir maçının ardından yayıncı kuruluş mikrofonlarına konuştu.

''HAKEM HATALARINA KARŞI AĞLAYAN BİRİ DEĞİLİM''

''Oyuncularımı tebrik ediyorum. Sanki Galatasaray'a karşı 5-1 kazanan bir takım yoktu. Hakem hatalarına karşı ağlayan biri değilim. İlk önce Tiago'ya yapılan faul var. İtildi. Adebayor herhalde saatini kaybetti. Koluna çarptı top. Ama dürüst bir oyuncu. Devre arasında tünelde bana topun eline çarptığını söyledi.''

''TÜRKİYE'DE SAÇLARIM BEYAZLAMAYA BAŞLADI''

''Bugüne kadar çok konuşmadım ama bugünden sonra konuşacağım. Türkiye'de saçlarım daha fazla beyazlamaya başladı. Her maç ilaçlarım yanımda sahaya çıkıyorum. Trabzonspor maçında 2 penaltımız vardı kimse bir şey söylemedi. Burada iki puan kaybettik. 4 puan daha alsak Kayserispor nerede olurdu?''

''TARAFTARLA DALGA GEÇTİLER''

''Sadece biraz daha saygı istiyorum. Benim tarafıma da hata yapsınlar. Hep karşı tarafa yapılıyor. 25 bin taraftar geldi bugün. Onlarla dalga geçtiler. Stat tekrar boş mu kalsın? Türk futbolunu seviyorum, Türkiye'yi seviyorum. Ben burada uzun yıllar çalışmak istiyorum. Sadece biraz daha saygı istiyorum.''

Marius Sumudica

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