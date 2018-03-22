Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda takımının oynadığı futboldan memnun olmadığını söyledi.

Rumen teknik adam, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 4 günlük iznin ardından Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladıklarını belirtti.

Sezonun ikinci yarısında takımının ortaya koyduğu performanstan memnun olmadığını ifade eden Sumudica, "İki maç önce Kasımpaşa'ya karşı iyi oynadık, sonra kötü oynadık. Bir maç iyi, bir maç kötü oynuyoruz. Ligin ilk devresindeki takımımı ve oyunumuzu özledim. Onları hatırlamak istiyorum. Galatasaray'a karşı ikinci yarıda mücadele eden takımı özledim. Neden problem yaşıyoruz bilmiyorum." dedi.

Çok sayıda oyuncusunun sakatlığının bulunduğunu dile getiren Sumudica, şunları kaydetti:

"Konyaspor maçından önce antrenman yapmayan oyuncularım vardı. Onları o maçta mecburiyetten oynamaya zorladık. Konyaspor maçında Sapunaru ve Lung'u kaybettik. Fenerbahçe maçında oynayamayacaklar. Bu maçta genç bir kaleci görev yapacak. 20 yaşındaki bir kaleci için büyük bir şans, büyük bir fırsat. Her şeyimizi sahada ortaya koyup daha fazla çalışmalıyız."

"HERKES BENİM 'DELİ' OLDUĞUMU SÖYLÜYOR"

Saha kenarında kendisinin futbol adına varını yoğunu ortaya koyduğunu, oyuncularından da aynı şeyi beklediğini vurgulayan Sumudica, sözlerine şöyle devam etti:

"Herkes benim 'deli' olduğumu söylüyor. Türkiye'ye geldiğimde göstermek istediğim tek şey, iyi bir hoca olduğumdu. Taraftarın, basının benim hakkımda şu an ne düşündüğü umurumda da değil. Sadece oyuncularımdan görmek istediğim, benim gibi sahada çılgın, deli olmalarıdır. Eğer futbolcularım Kayserispor için yürekten oynamazlarsa hiçbir şey kazanamayız." diye konuştu.

Oyuncularından sahada kazanma arzusu görmek istediğini, bunu göstermezlerse kendisinin de gereken tedbiri alacağını aktaran Sumudica, şunları ifade etti:

"Şimdi Süper Lig'deyiz, 41 puanımız var. Eğer oyuncularım Avrupa'ya gitmek ve daha fazla puan almak istemiyorlarsa maçlara altyapıdaki oyuncularımla çıkarım, bu daha iyi olur. Benim için fark etmez, aynı şey benim için. İstediğim bir şey var, agresiflik istiyorum. Onlardan kazanma arzusunu istiyorum. 8 maçımız kaldı, eğer sahada ölmek isteyen, mücadele etmek isteyen varsa buyursun ölsün. Eğer futbola karşı dürüst olmazsanız futbol da sizden her şeyini esirger."

ANTRENMAN

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 4 günlük iznin ardından başladı.

Sarı-kırmızılı takım, kondisyon çalışmalarının ardından antrenmanda pas organizasyonları ve şut çalışması üzerinde durdu.