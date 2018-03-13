Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de ortaya koydukları performansla birçok kişiyi yanılttıklarını ve ligde kalma mücadelesi veren bir takımdan Avrupa kupalarını kovalayan bir ekip haline geldiklerini söyledi.
Rumen teknik adam, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iyi bir sezon geçirdiklerini, ligde son 9 maça daha önceki sezonların aksine küme düşme korkusu yaşamadan girdiklerini belirtti.
Yeni hedeflere emin adımlarla ilerlediğini aktaran Sumudica, "Kayserispor'dan kimse bu performansı beklemiyordu. Bu sene de geçen sezonlar gibi olacağımızı zannediyorlardı. Öyle beklentileri olanlar vardı. Bu başarıyı tahmin etmiyorlardı. Ligden düşeceğimizi düşünüyorlardı. Şu anda bana göre 9 maç öncesinden ligde kalmayı garantiledik. Şimdi başka hedeflerimiz var. Adımlarımızı ileriye doğru atacağız Avrupa kupaları için." ifadelerini kullandı.
"GÜZEL BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR"
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynayacakları maçı değerlendiren Sumudica, hedefi olan iki takımın karşılaşmasında güzel bir maçın futbolseverleri beklediğini dile getirdi.
Atiker Konayaspor'un, Galatarasay karşısında iyi bir oyun ortaya koyduğuna dikkati çeken Sumudica, şunları kaydetti:
"Güzel bir maç bizi bekliyor. İki takımın da hedefleri var. Alt sıralardan kurtulmaya çalışan bir takıma karşı oynayacağız. Hocaları değişti. Geçen hafta Galatasaray'a karşı güzel bir mücadele çıkardılar ve şimdi bizi bekliyorlar. Zorlu bir mücadele olacak. Onlar ligde tutunmak için biz de Avrupa kupaları hedefi yolunda ilerliyoruz. Çalışmalara başladık. Sakat oyuncularımızın iyileşmesini bekliyoruz."
ANTRENMAN
Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.
Sarı-kırmızılı takım, antrenmanda pas organizasyonları ve şut çalışması yaptı. Antrenmana hafif sakatlığı bulunan Oleksandr Kucher, katılmazken ağrıları olan Stephane Badji ise salonda çalıştı.
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