Kayserispor, Süper Lig'in 27. haftasında karşılaşacağı sahasında Fenerbahçe maçının hazırlıklarını Kadir Has Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman öncesinde futbolcularla kısa bir toplantı yapan Teknik Direktör Marius Sumudica, ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamasında önümüzdeki haftaki Fenerbahçe ve 28. haftada deplasmanda oynayacakları Trabzonspor karşılaşmalarının önemli olduğunun altını çizdi.
Fenerbahçe mücadelesinde Sapunaru, Lung ve Tiago Lopes'in oynayamayacağını söyleyen Sumudica, "Bu üç oyuncu bizim defansımızın bel kemiği olan oyunculardı. Futbolcularım sahada benim için ve takım için mücadele edecekler. Kaleyi bu maçta Vedat koruyacak. Vedat'ın kendine güvene ihtiyacı var. Bunu da takım arkadaşları moral vererek yardımcı oluyorlar. Her profesyonel futbolcu bir gün ilk maçına çıkıyor. Vedat'ın şansı da Fenerbahçe'ye karşı. Performansı hakkında maçtan sonra konuşuruz. İlk lig maçına çıkacak. Tecrübeli futbolcular ona yardımcı olmaya çalışıyor. Kaleci antrenörü ona yardımcı olmaya çalışıyor. Şu an her şey yolunda gözüküyor" diye konuştu.
'Ben buraya geldiğimde Avrupa kupalarına gideceğiz diye söz vermedim' diyen Sumudica, şu anda takımın önünde Avrupa'da oynama fırsatı olduğunu ifade ederek, "Önümüzde bu fırsat varken niye gitmeyelim? Çünkü oyuncularım bunu hak ediyor" açıklamasında bulundu.
Ligde ikinci yarının daha zor geçtiğini dile getiren Sumudica, konuşmasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:
"Geçen sene küme düşmemeye oynayan bir takım vardı. Ana okulundan bir çocuğu alıp direk üniversiteye kayıt etmek gibi bir şey. Ben ve oyuncularım Avrupa'ya gitmeyi çok istiyoruz. Bunun için taraftara çok ihtiyacımız var. Ligin ilk maçında Galatasaray'a kaybettiğimiz bir maç var. O maç sonrasında herkes bizi yine küme düşmemeye oynayacak olan bir takım olarak gördü. Ama devreyi 30 puanla bitirdiğimizde rakiplerimiz artık bize hazırlanır oldular. Kayseri'ye geldiklerinde 3 puan cepte olarak geliyorlardı. Şimdi ise buraya gelirken önlem alarak geliyorlar. Bu benim için gururlandırıcı bir şey. Çünkü takımım bunu hak ediyor. Ligin ilk yarısında iyi futbol oynadık. Ben devre arasında da söylemiştim. Ligin ikinci yarısı her zaman daha zor olur. Ligden düşmemek için veya şampiyonluk yarışı kopacak. Söylediğim oldu. İkinci yarı daha zor geçiyor. Bizim gibi diğer takımlarda puan kaybediyor."
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