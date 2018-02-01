TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Hukuk Müşavirliği'nce 01.02.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- KAYSERİSPOR Kulübü teknik sorumlusu MARIUSI NINEL ŞUMUDICA'nın 31.01.2018 tarihinde oynanan TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR-KAYSERİSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 01.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu AYKUT KOCAMAN'ın 31.01.2018 tarihinde oynanan AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakası sonrası flaş röportaj ve basın toplantısında yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk mücadelesinde dün Akın Çorap Giresunspor'u 2-1 mağlup etmiş ve Aykut Kocaman maç sonunda açıklamalar yapmıştı. Hakemlere eleştiriler yönelten Kocaman'ın açıklamarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu hakemlerin cesaretleri ve doğrulukları bizim karşımızda müthiş. Daha 1. dakikada sarı kart pozisyonu... Müthiş yakaladı ama rakiplerimiz olunca görülmüyor! Burada daha 1. dakikada görülüyor."

"Hakem galiba Alper Ulusoy'du, Karabükspor maçını oynuyoruz, 3 oyuncumuz sarı kart sınırında.... Çat çat çat diye tam nokta atışı! Niye rakiplerimize de bu olmuyor?"

"Çok tecrübeli bir insanım, çok net gözüküyor. Bizim şampiyon olma ihtimalimiz, iki tarafta da ligde ve kupada çok zor gözüküyor. Fenerbahçe taraftarı bunu bilsin."

"Beşiktaş'ı yendiğimiz maçtan sonra adeta Beşiktaş'ı yendik diye linç edildik akabinde Akhisarspor maçında hemen infaz! Bizim hakemleri yenecek gücümüz yok. Bu organizasyonu geçecek gücümüz yok."

Yine Ziraat Türkiye Kupası'ndaki çeyrek final mücadelesinde Kayserispor, Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda Akhisarspor'un konuğu olmuştu. Mücadele ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğüyle sona ererken konuk ekibin teknik direktörü Marius Sumudica, müsabakanın 70. dakikasında hakeme itirazlarından dolayı tribüne gönderildi.