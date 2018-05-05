Sunderland - Wolverhampton karşılaşma önü

Sunderland ve Wolverhampton, 06 Mayıs 2018 Pazar günü İngiltere Championship maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 14:30. Sunderland 34 puana sahip olarak 24. sırada yer alırken Wolverhampton 99 puanda ve 1. sırada. Sunderland son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Wolverhampton, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 450 kodlu maçı oynayanlar; Sunderland galibiyet oranı 4.60, beraberlik oranı 3.75, Wolverhampton galibiyet oranı 1.40. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Sunderland son hafta oynanan Manchester United maçında 0-1 yenildi.

Wolverhampton, Wigan Athletic karşılaşmaında 3-2 yenildi.

Sunderland, evinde 2 galibiyet, 7 beraberlik, 13 mağlubiyet yaşadı ve 20 gol atıp 39 gol yedi.

Wolverhampton, dış sahada 14 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Wolverhampton 35 kez gol sevinci yaşadı, 18 kez topu ağlarında gördü.