Sundsvall - Brommapojkarna düellosu

İsveç Allsvenskan heyecanı devam ediyor. Sundsvall, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Brommapojkarna takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. 9 puanlı Sundsvall 9. sırada bulunuyor, Brommapojkarna 6 puana sahip ve 12. sırada. Ev sahibi Sundsvall, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Brommapojkarna, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 279 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sundsvall kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 3.30, Brommapojkarna sahadan galip ayrılırsa 4.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Sundsvall önceki hafta Jönköpings Södra mücadelesinde 2-1 yenildi.

Brommapojkarna, Ljungskile karşılaşmaında 3-1 kazandı.

Sundsvall, evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 3 gol yedi.

Brommapojkarna, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Brommapojkarna 2 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.