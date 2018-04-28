Sundsvall - Elfsborg maçı rakamları

İsveç Allsvenskan heyecanı devam ediyor. Sundsvall, 29 Nisan 2018 Pazar günü Elfsborg takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 16:00. Maç öncesi Sundsvall 6 puanla 9. sırada, Elfsborg 4 puanla 11. sırada bulunuyor. Sundsvall son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Elfsborg, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 546 kodlu maçı oynayanlar; Sundsvall galibiyet oranı 2.30, beraberlik oranı 3.00, Elfsborg galibiyet oranı 2.30. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Sundsvall son haftadaki Göteborg müsabasında 0-3 kazandı.

Elfsborg, Norrköping karşılaşmaında 3-3 berabere kaldı.

Sundsvall, evinde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 2 gol yedi.

Elfsborg, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Elfsborg 2 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.