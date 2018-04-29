Sundsvall - Elfsborg maçı rakamları

Sundsvall ve Elfsborg, 29 Nisan 2018 Pazar günü İsveç Allsvenskan maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 16:00. Maç öncesi Sundsvall 6 puanla 10. sırada, Elfsborg 4 puanla 11. sırada bulunuyor. Ev sahibi Sundsvall, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Elfsborg son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 546 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sundsvall kazanırsa 2.30, beraberlik çıkarsa 3.00, Elfsborg sahadan galip ayrılırsa 2.30 oranını elde edecekler. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Sundsvall son hafta oynanan Göteborg maçında 0-3 kazandı.

Elfsborg, Norrköping karşılaşmaında 3-3 berabere kaldı.

Sundsvall, evinde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 2 gol yedi.

Elfsborg ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Elfsborg, 2 gol atarken 1 gol yedi.