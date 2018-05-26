Sundsvall - Göteborg sahaya çıkıyor

İsveç Allsvenskan heyecanı devam ediyor. Sundsvall, 27 Mayıs 2018 Pazar günü Göteborg takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 16:00. 12 puanlı Sundsvall 11. sırada bulunuyor, Göteborg 13 puana sahip ve 10. sırada. Sundsvall son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Göteborg, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 252. İddaa'da Sundsvall kazanır 2.10, berabere biter 3.20, Göteborg kazanır 2.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Sundsvall son haftadaki Göteborg müsabasında 0-3 kazandı.

Göteborg ise Sundsvall maçında 0-3 yenildi.

Sundsvall, evinde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 10 gol atıp 6 gol yedi.

Göteborg, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Göteborg 7 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.