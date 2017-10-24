Haftasonu üç çocuğuyla vakit geçirmek için onlarla oyun oynamaya başlayan Steve Haddock kör oldu.

Mirror'ın haberine göre; eğlenceli anlar birden korkuya dönüştü. Çocuklarıyla sünger mermi fırlatan oyuncak silahla oynamaya başlayan baba Haddock, gözüne aldığı mermi darbesiyle yere yığıldı. O an gözünün yuvasından fırlayacağına dair korkulara sahip olduğunu söyleyen Haddock, "O an hiçbir şey göremedim" dedi.

Darbeye bağlı olarak Steve Haddock'un gözünde hifema (gözde ön kamarada kırmızı kan hücrelerinin bulunması durumu) oluştuğu tespit edildi. Gözde biriken kan gözbebeğini tamamen kapatarak Haddock'un kör olmasına yol açtı.

Anne ve babalara tavsiyede bulunan Steve Haddock, "Ebeveynlerin çoğu tehlikenin farkında değil. Oyuncak üreticileri, gözleri veya yüzü hedef almamak gerektiği konusunda ambalaj üzerinde uyarıda bulunuyor ama koruyucu gözlük koymamayı tercih ediyorlar. Farkındalığı artırmak istiyorum" diye konuştu.

Steve Haddock