HT Magazin'de yer alan habere göre, birbirinden sevimli miniklerle her hafta sonu SHOW TV’de izleyiciyle buluşan sempatik sunucu, ‘Çocuktan Al Haberi’ni sunduğu için çok mutlu olduğunu söyledi:



“Çok şanslıyım. Bütün işlerimle gurur duyuyorum ama bu bambaşka bir duygu. Meleklerle birlikteyim. Cennetin ortasına düşürdüler beni.”



Programda çocuklara rol yaptırıldığı iddialarına da değinen Akın, “Yaşları 3 ile 6 arasında o çocukların. Ne okumaları, ne yazmaları var. İlkokula başlayan ayrılıyor programdan. Bir çocuğa yapmak istemediği şeyi yaptıramazsın zaten. Rol yaptıramazsın. Onların her şeyi gerçek” diye konuştu.

SHOW TV’de hafta sonları ekrana gelen ‘Çocuktan Al Haberi’nin başarılı sunucusu Evrim Akın, miniklerle çalışmaktan çok mutlu.