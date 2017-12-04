Sunucu Ezgi Sertel mahkemeye başvurdu!

Sabah'ın haberine göre, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde geçen aylarda dava açan Ezgi Sertel, restoranın sosyal paylaşım sitelerinde ve billboard'larda fotoğraflarının kullanıldığını iddia etti.

Ezgi Sertel, işletmenin, "şöhretinden haksız ve hukuka aykırı şekilde faydalandığını" öne sürdü.





TEKRAR BİLİRKİŞİYE GİDECEK

Bilirkişi raporunda da dava dosyasına sunulan delillerde Ezgi Sertel'in fotoğraflarının kullanıldığına dikkat çekilerek, "Restoranın hukuk dışı kullanımda bulunduğu tespit edilmiştir" denildi.

Melih Hanoğlu'na ait cevap dilekçesinde ise Ezgi Sertel'in sunucusu olduğu bir televizyon programın çekimlerinin restoranında yapıldığını anlatıldı.



Melih Hanoğlu, "Çekimler sırasında Ezgi Sertel'in rızasıyla fotoğraflar alınmıştır. Ezgi Sertel de bu işten dolayı gelir elde etmiştir. Ortada rızasız, izinsiz bir durum yoktur" dedi.



Olay üzerine mahkeme heyeti dosyanın tekrar bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.

ezgi sertel