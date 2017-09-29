Gazete Habertürk'ün haberine göre; New York merkezli NBC televizyonunun News4 haber programının sunucusu Natalie Pasquarella, canlı yayında doğum yapmaya başladı. Sunucuya, Twitter’in karakter limitini 140’tan 280’e çıkarmaya planlamasıyla ilgili ne düşündüğü soruldu.

Pasquarella, yanıt vermeden önce mahcup bir şekilde gülümsedi ama meslektaşları hiçbir şeyden şüphelenmedi. Oysa hamileliğin sekizinci ayında olan sunucunun o anda suyu gelmişti. Sunucu, haber yayını bitene kadar dayandı ve program sona erdikten sonra hastaneye götürülmesini istedi. Sunucunun bir erkek çocuğu doğurduğu bildirildi.

Natalie Pasquarella