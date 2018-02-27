Cadde'nin haberine göre, akşam saatlerinde geldiği alışveriş merkezinde tura çıkan Esra Sönmezer, uzun süre mağazaları dolaşarak tarzını yansıtan alışverişler yaptı.

Bu yıl 5 tane sinema filminde oynadığını belirten oyuncu, "Çekimleri Balıkesir'de başlayacak bir sinema filmi projem daha var. Yönetmen, Mehmet Ali Gündoğdu'nun 'Yarı Yol' filmiyle oyunculuk serüvenim tam gaz devam ediyor" dedi.

Esra Sönmezer, "Artık farklı rollerde oynamak istiyorum. Karakteri daha sert ve serseri karakterler oynamak isterim ve bu şekilde oyunculuk performansımı daha iyi bir noktaya çıkarabileceğimide düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Objektiflere poz verdikten sonra alışveriş turuna devam eden Esra Sönmezer, alışveriş sonrası kahve molası vererek, aracıyla alışveriş merkezinden ayrıldı.