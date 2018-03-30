Suoz Enerji Grup Üst Yöneticisi Berk Uçuran Çiller , düzenlediği basın toplantısında, Marsan Marmara Holding'in iştiraki olan Suoz Enerji Grup'un yatırım projeksiyonlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ağabeyi Mert Uçuran Çiller ile 5 yıl önce güneş enerjisi işine girmeye karar verdiklerini ve geçen yıl Suoz Enerji Grup şirketini kurduklarını aktaran Çiller, yenilenebilir enerji yatırımlarının enerjide dışa bağımlılığı azaltarak cari açığı kapatmada büyük rol oynadığını dile getirdi.
Çiller, Türkiye'nin büyümesinin anahtarını güneş enerjisinde gördüklerini ve bu vizyon çerçevesinde sektörün öncüsü olmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Bugün yıllık 1 milyon adet güneş paneli üretiyoruz, kapasitemiz 320 megavat. Yurt dışındaki iştiraklerimizle birlikte önümüzdeki 10 yılda 400 milyon dolarlık yatırım ve güneş paneli üretiminde yıllık 800-1000 megavat üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.
Gerçekleştirecekleri kapasite artışıyla pahalı panel fiyatlarını da düşüreceklerini belirten Çiller, aynı zamanda Doğu Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu'ya panel ihracatını artıracaklarını ve gelecek dönemde Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesi için 250 megavatlık ihracat hedefi koyduklarını söyledi.
Çiller, gayrimenkul yatırımlarındaki sermayenin bir kısmını da güneş enerjisine aktardıklarını dile getirerek, "Gayrimenkulde olan yatırımlarımızdan yavaş yavaş çıkıp, güneş sektörüne sermayemizi getirmeye başladık. İş alanlarımız güneş ağırlıklı olacak. Otel grubu olduğu gibi kalabilir ya da oradaki ağırlığımızda bir azalma olabilir ama bundan sonra büyümemizi tamamen güneş enerjisinde yapacağız." diye konuştu.
Berk Uçuran Çiller
ÇATIDA HEDEF YÜZDE 30
Güneş enerjisi sektöründe en önemli alanlardan biri olan çatı pazarının geliştirilmesini ticari boyutun ötesinde "milli bir görev" olarak gördüklerini vurgulayan Çiller, Türkiye çatı pazarında kurulu kapasitenin çok düşük seviyede olduğunu ifade etti.
Çiller, şu anda Türkiye'nin güneşteki kurulu gücünün 3 bin 200 megavat seviyesinde olduğunu anımsatarak, "Bunun sadece yüzde 4,7'si çatılarda kurulu ve bu da 150 megavata tekabül ediyor. Türkiye'de 20 milyon hane çatı güneş santrali kurulumununa uygun. Suoz Enerji Grup olarak yılda 204 megavatla 138 bin konuta çatı güneş santrali sistemi kurulumu gerçekleştirerek bu pazarın yüzde 30'una hakim olmayı hedefliyoruz." dedi.
YUNANİSTAN KOCAELİ'YE FABRİKA
Suoz Enerji Grup Operasyon Koordinatörü Muzaffer Erdal Kılıç da Türkiye'nin yılda ortalama 110 günlük güneşlenme süresine sahip olduğunu söyledi.
Bu yıl sonunda şirket olarak yüzde 100 büyüme hedeflediklerini belirten Kılıç, şunları kaydetti:
2020 itibarıyla 350 milyon dolarlık ciro hedeflediklerini dile getiren Kılıç, bu rakamı 10 yıl içinde 1 milyar dolara çıkarmayı planladıklarını bildirdi.
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