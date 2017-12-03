Ay’ın Dünya'ya en yakın konuma gelmesi beklenen doğa olayı bugün gerçekleşti. Gökyüzünde sıra dışı bir görüntüye sahne olan Süper Ay, çıplak gözle de İstanbul'dan izlendi.





'Süper Ay' İstanbul’dan izlendi























'Süper Ay' İstanbul’dan izlendi

İHA'nın haberine göre; 'Süper Ay' olarak adlandırılan bu gökyüzü olayı gerçekleşirken kartpostallık görüntüler oluştu. 'Süper Ay' , havadan görüntülendi.

Dolunay şeklindeki Ay, normalden yüzde 7 daha büyük ve yüzde 15 daha parlak olarak gözlemlendi.

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