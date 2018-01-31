Hem süper, hem kanlı, hem mavi. 31 Ocak günü yani bugün gökyüzünde dolunay gerçekleşecek ama sıradan bir dolunay olmayacak. Ay her zamankinden daha parlak daha büyük ve daha kırmızı görülecek, süper mavi kanlı ay yaşanacak. Peki, bu dolunayı diğerlerinden ayıran şey ne? Dolunay Türkiye'de saat kaçta izlenebilecek?

SÜPER MAVİ KANLI AY TÜRKİYE'DE SAAT KAÇTA?

Bu gece ay dünyaya en çok yaklaştığı noktada olacak. Aradaki mesafe 360.198 kilometreye kadar inecek. Dolunay Türkiye saati ile 18.34'te kısmende olsa Türkiye'den izlenebilecek. Tutulmanın en iyi izlenebileceği yer ise ABD'nin batı yakası ve güney doğu asya ülkeleri olacak.

SÜPER MAVİ KANLI DOLUNAY NEDİR?

Kanlı adını almasının nedeni ayın dünyanın gölgesinde kalacak olması. Bu sayede ay kızıl bir renge bürünecek. Ancak mavi ay denilmesinin mavi ile ilgisi yok. Aslında ayın rengi maviye dönmeyecek. Mavi ay sadece aynı ay içinde ikinci kez yaşanan dolunay için kullanılan bir isim. Bu dolunayı özel kılan özellikleri bununla sınırla değil. Zira bir sonraki Süper Mavi Kanlı Ay için 2037'ye kadar beklemek gerekecek.

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