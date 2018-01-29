31 Ocak 2018 tarihinde gerçekleşecek olan Süper Ay için Türkiye'de şimdiden heyecan başladı. Merak edenler internette "Süper Ay nedir?" ya da "Süper Ay nasıl görülür?" sorularının cevaplarını aradılar. Peki Süper Ay nedir, nasıl görülür?

Çarşamba günü aralarında Türkiye’nin de bulunduğu pek çok ülke gece gökyüzünde ay ile ilgili 3 olayı birden gözlemleyecek. “Kanlı ay” , “Mavi ay” , “Süper ay” 31 Ocak’ta birlikte gerçekleşecek.

SÜPER AY NEDİR?

‘Süper ay’ ise, Dünya’ya en yakın olduğu noktada Ay’ın normalden büyük görünmesine verilen ad. Bu olay ise 411 günde bir yaşanıyor.

MAVİ AY NEDİR?

Gazete Habertürk'ün haberine göre; 150 yılda bir gerçekleşen bu olay Türkiye dahil pek çok ülkeden gözlemlenebilecek. ‘Mavi ay’, aynı takvim ayı içinde iki dolunay görülmesine deniyor. Bu olaya 2.5 yılda bir rastlanıyor.

KANLI AY NEDİR?

‘Kanlı ay’ ise ay tutulması öncesi Dünya’nın gölgesinin Ay’a düşmesiyle oluşuyor. Bu üç olay aynı gece en son 31 Mart 1866’da yaşanmıştı. Yaklaşık olarak 1 saat 16 dakika sürecek olan bu olay ülkemizden de ayın doğduğu saatlerde gözlemlenebilecek.

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