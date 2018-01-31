Süper Ay nedir? sorusu en çok sorulan sorulardan oldu. Bu akşam gökyüzüne bakanlar oldukça ilgi çeken bir doğa olayına tanık olacak. Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu pek çok ülkeden bu akşam Süper Kanlı Mavi Ay tutulması izlenebilecek. Süper Kanlı Mavi Ay tutulması bu akşam saat 18.34'ten itibaren gözlenebilecek. İnsanların inetrnette en çok araştırdığı konular içerisinde yer alan Süper Kanlı Mavi Ay için bilim insanlarından ve astroloji uzmanlanlarından da çeşitli açıklamalar geliyor. Peki Kanlı Mavi Ay tutulması ile birlikte yaşanacak Süper Ay nedir?

SÜPER AY NEDİR?

‘Süper Ay', Dünya’ya en yakın olduğu noktada Ay’ın normalden büyük görünmesine verilen ad. Süper Ay esnasında Ay'ın normalden yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak gözüküyor. Bu doğa olayı 411 günde bir yaşanıyor. Süper Ay en son Türkiye'de 4 Aralık 2017 gecesi gözlendi.

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