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Süper kahramanların gerçek hayattaki halleri

16.06.2018 - 04:51 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Bazıları hak ettiği ünü yakalayamadı, kimileri ise dünyanın en popülerleri oldu. İşte filmlerdeki süper kahramanlar ve kahramanlara hayat veren isimlerin gerçek halleri...

  • 1 Süper kahramanların gerçek hayattaki halleri
    1 | 60

    Wonder Woman

  • 2 Süper kahramanların gerçek hayattaki halleri
    2 | 60

    Gal Gadot

  • 3 Süper kahramanların gerçek hayattaki halleri
    3 | 60

     Black Widow - Natasha Romanova

  • 4 Süper kahramanların gerçek hayattaki halleri
    4 | 60

    Scarlett Johansson

     

  • 5 Süper kahramanların gerçek hayattaki halleri
    5 | 60

    Thor

  • 6 Süper kahramanların gerçek hayattaki halleri
    6 | 60

    Chris Hemsworth

  • 7 Süper kahramanların gerçek hayattaki halleri
    7 | 60

    Katana - Suicide Squad

  • 8 Süper kahramanların gerçek hayattaki halleri
    8 | 60

    Karen Fukuhara

  • 9 Süper kahramanların gerçek hayattaki halleri
    9 | 60

    Steve Rogers - Captain Amerika (Kaptan Amerika)

  • 10 Süper kahramanların gerçek hayattaki halleri
    10 | 60

    Chris Evans

  • 11 Süper kahramanların gerçek hayattaki halleri
    11 | 60

    Hit Girl - Kick-Ass 2 

  • 12 Süper kahramanların gerçek hayattaki halleri
    12 | 60

    Chloe Grace Moretz

  • 13 Süper kahramanların gerçek hayattaki halleri
    13 | 60

    Yokedici Drax - Guardians of the Galaxy Vol. 2 

  • 14 Süper kahramanların gerçek hayattaki halleri
    14 | 60

    Dave Bautista

  • 15 Süper kahramanların gerçek hayattaki halleri
    15 | 60

    Negasonic Teenage Warhead - Deadpool (2016)

     

  • 16 Süper kahramanların gerçek hayattaki halleri
    16 | 60

    Brianna Hildebrand

  • 17 Süper kahramanların gerçek hayattaki halleri
    17 | 60

    Iron Man (Demir Adam)

  • 18 Süper kahramanların gerçek hayattaki halleri
    18 | 60

    Robert Downey Jr. 

  • 19 Süper kahramanların gerçek hayattaki halleri
    19 | 60

    Mystique - X-Men: Days of Future Past

  • 20 Süper kahramanların gerçek hayattaki halleri
    20 | 60

    Jennifer Lawrence

  • 21 Süper kahramanların gerçek hayattaki halleri
    21 | 60

    Gamora -  Galaksinin Koruyucuları 2

  • 22 Süper kahramanların gerçek hayattaki halleri
    22 | 60

    Zoe Saldana 

  • 23 Süper kahramanların gerçek hayattaki halleri
    23 | 60

    Mantis Galaksinin Koruyucuları 2

  • 24 Süper kahramanların gerçek hayattaki halleri
    24 | 60

    Pom Klementieff

  • 25 Süper kahramanların gerçek hayattaki halleri
    25 | 60

    Jean Grey - X-Men: Apocalypse

  • 26 Süper kahramanların gerçek hayattaki halleri
    26 | 60

    Sophie Turner

  • 27 Süper kahramanların gerçek hayattaki halleri
    27 | 60

    Sue Storm - Invisible Woman

  • 28 Süper kahramanların gerçek hayattaki halleri
    28 | 60

    Jessica Alba

  • 29 Süper kahramanların gerçek hayattaki halleri
    29 | 60

    Catwoman - The Dark Knight Rises

  • 30 Süper kahramanların gerçek hayattaki halleri
    30 | 60

    Anne Hathaway

  • 31 Süper kahramanların gerçek hayattaki halleri
    31 | 60

    Catwoman 

  • 32 Süper kahramanların gerçek hayattaki halleri
    32 | 60

    Halle Berry

  • 33 Süper kahramanların gerçek hayattaki halleri
    33 | 60

    Doctor Strange

  • 34 Süper kahramanların gerçek hayattaki halleri
    34 | 60

    Benedict Cumberbatch

  • 35 Süper kahramanların gerçek hayattaki halleri
    35 | 60

    Ant-Man

  • 36 Süper kahramanların gerçek hayattaki halleri
    36 | 60

    Paul Rudd 

  • 37 Süper kahramanların gerçek hayattaki halleri
    37 | 60

    Bruce Banner - The Avengers 

  • 38 Süper kahramanların gerçek hayattaki halleri
    38 | 60

    Mark Ruffalo

  • 39 Süper kahramanların gerçek hayattaki halleri
    39 | 60

    Justice League - Aquaman

  • 40 Süper kahramanların gerçek hayattaki halleri
    40 | 60

    Jason Momoa

  • 41 Süper kahramanların gerçek hayattaki halleri
    41 | 60

    Flash - Justice League 

  • 42 Süper kahramanların gerçek hayattaki halleri
    42 | 60

    Ezra Miller

  • 43 Süper kahramanların gerçek hayattaki halleri
    43 | 60

    İnanılmaz Örümcek Adam

  • 44 Süper kahramanların gerçek hayattaki halleri
    44 | 60

    Andrew Garfield

  • 45 Süper kahramanların gerçek hayattaki halleri
    45 | 60

    Örümcek Adam - Eve Dönüş

  • 46 Süper kahramanların gerçek hayattaki halleri
    46 | 60

    Tom Holland

  • 47 Süper kahramanların gerçek hayattaki halleri
    47 | 60

    Örümcek Adam

  • 48 Süper kahramanların gerçek hayattaki halleri
    48 | 60

    Tobey Maguire

  • 49 Süper kahramanların gerçek hayattaki halleri
    49 | 60

    Mera - Aquaman

  • 50 Süper kahramanların gerçek hayattaki halleri
    50 | 60

    Amber Heard

  • 51 Süper kahramanların gerçek hayattaki halleri
    51 | 60

    Batman

  • 52 Süper kahramanların gerçek hayattaki halleri
    52 | 60

    Michael Keaton

  • 53 Süper kahramanların gerçek hayattaki halleri
    53 | 60

    Batman, The Dark Night

  • 54 Süper kahramanların gerçek hayattaki halleri
    54 | 60

    Christian Bale

  • 55 Süper kahramanların gerçek hayattaki halleri
    55 | 60

    Batman ve Superman: Adaletin Şafağı

  • 56 Süper kahramanların gerçek hayattaki halleri
    56 | 60

    Ben Affleck

  • 57 Süper kahramanların gerçek hayattaki halleri
    57 | 60

    Süperman, Clark Kent Man of Steel (Çelik Adam)

  • 58 Süper kahramanların gerçek hayattaki halleri
    58 | 60

    Henry Cavill

  • 59 Süper kahramanların gerçek hayattaki halleri
    59 | 60

    Guardians of the Galaxy (Galaksinin Koruyucuları) Vol. 2 

  • 60 Süper kahramanların gerçek hayattaki halleri
    60 | 60

    Chris Pratt

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