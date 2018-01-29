Süper Kanlı Mavi Ay tutulması için vatandaşlar heyecanla bekliyor. 31 Mart 1866 tarihinde meydana gelen Süper Kanlı Mavi Ay tutulması olayı 152 yıl sonra bir kere daha meydana gelecek ve aynı zamanda ülkemizde de görüntülenebilecek.
Gök bilimcilerin ve vatandaşların merakla beklediği Süper Kanlı Mavi Ay tutulması olayının tarihi, hangi gün meydana geleceği ve nerelerden izlenebileceği de büyük merak konusu.
SÜPER MAVİ KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?
Normal şartlara göre bir insanın, ömrü boyunca yalnızca bir kere görebildiği Süper Mavi Kanlı Ay tutulması olayı, 31 Ocak 2018 günü gerçekleşecek ve Türkiye'den de çıplak gözle gözlemlenebilecek.
Ayrı ayrı gözlemlenen Süper Ay, Mavi Ay ve Kanlı ay olayları, bu defa bir arada olacak ve gökyüzü görsel bir şölene imza atacak.
SÜPER AY NEDİR?
Süper Ay adlı gök olayında, Dünyamızın uydusu Ay, dünyanın etrafında bir dönüş gerçekleştiriyor. Fakat yörüngesi tam daire olmayan ay, dönem dönem Dünyamıza yaklaşıyor ve uzaklaşıyor. Ay ile Dünya arasındaki uzaklığın ortalama 383 bin kilometre olduğu biliniyor. 31 Ocak'ta Ay ile Dünya arasındaki uzaklık daralacak ve Ay her zamankinden daha büyük görünecek.
MAVİ AY NEDİR?
Dünyamızda meydana gelen orman yangınları ve volkanik patlamalar, toz bulutlarına sebep olmaktadır. Bu nedenle toz bulutlarının hareketleri de Ay'ın mavi ve mavi tonlarında görülmesini sağlamaktadır. Oluşan bu olayda, dünyamızın uydusu Ay'ın rengi değişmemektedir. Yalnızca toz bulutları nedeniyle Ay bu renklerde görülmektedir. Mavi ve tonlarında görülen dolunay, gök bilimciler tarafından Mavi Ay olarak tanımlanmaktadır.
KANLI AY NEDİR?
Kanlı Ay olarak tanımlanan olay ise, ay tutulması öncesinde Dünyamızın gölgesinin Ay'ın üzerine düşmesiyle meydana gelmektedir. Ay tutulması esnasında Güneş'ten yansıyan ışınlar nedeniyle Ay, koyu kızıl bir renk almaktadır. Bu da gök bilimciler tarafından "Kanlı Ay" olarak ifade edilmektedir.
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