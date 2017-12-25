Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk yarısı 25 Aralık'ta oynanan Osmanlıspor-Akhisarspor maçı ile sona erdi. Heyecanlı karşılaşmaların yer aldığı Süper Lig'in 2. yarısı için futbolseverler heyecan içinde. Peki, Süper Lig 2. yarı ne zaman başlayacak? Süper Lig puan durumu nasıl? İşte Süper Lig 2. yarı başlama tarihi ile 17. hafta Süper Lig puan durumu

SÜPER LİG 2. YARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig'in 2. yarısı 21 Ocak 2018 tarihinde başlayacak? Süper Lig'in 2. yarısı ilk haftası (18. hafta) şu karşılaşmalara sahne olacak:

Antalyaspor-Beşiktaş

Kasımpaşa-Alanyaspor

Bursaspor-Başakşehir

Konyaspor-Trabzonspor

Fenerbahçe-Göztepe

Kayserispor-Galatasaray

Sivasspor-Akhisarspor

Osmanlıspor-Yeni Malatyaspor

Karabükspor-Gençlerbirliği

SÜPER LİG PUAN DURUMU (17. HAFTA)

Süper Lig puan durumu, bugün oynanan Bursaspor - Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş ve Atiker Konyaspor - Fenerbahçe maçlarının ardından değişti. İşte güncel Süper Lig puan durumu...

Sıra Takım O G B M A Y AV P 1 Başakşehir 17 11 3 3 31 18 13 36 2 Galatasaray 17 11 2 4 37 22 15 35 3 Fenerbahçe 17 9 6 2 34 20 14 33 4 Beşiktaş 17 8 6 3 29 16 13 30 5 Kayserispor 17 8 6 3 25 18 7 30 6 Göztepe 17 9 3 5 30 26 4 30 7 Trabzonspor 17 8 5 4 33 28 5 29 8 Sivasspor 17 8 2 7 23 27 -4 26 9 Bursaspor 17 7 4 6 28 19 9 25 10 Yeni Malatyaspor 17 6 4 7 21 24 -3 22 11 Kasımpaşa 17 5 4 8 25 31 -6 19 12 Akhisarspor 17 5 4 8 22 30 -8 19 13 Alanyaspor 17 5 3 9 28 33 -5 18 14 Osmanlıspor 17 5 2 10 26 34 -8 17 15 Antalyaspor 17 4 5 8 19 31 -12 17 16 Konyaspor 17 4 3 10 16 23 -7 15 17 Gençlerbirliği 17 3 5 9 20 32 -12 14 18 Karabükspor 17 2 3 12 14 29 -15 9

SÜPER LİG 17. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

22 ARALIK CUMA



Antalyaspor - Alanyaspor: 3-1

23 ARALIK CUMARTESİ



Bursaspor - Gençlerbirliği: 1-1

Sivasspor - Beşiktaş: 2-1

Konyaspor - Fenerbahçe: 1-1

24 ARALIK PAZAR



Kayserispor - Yeni Malatyaspor: 0-1

Karabükspor - Trabzonspor: 1-1

Kasımpaşa - Başakşehir: 1-2

Galatasaray - Göztepe: 3-1

25 ARALIK PAZARTESİ



Osmanlıspor - Akhisarspor: 3-2

Süper Lig 2. yarı

süper lig

süper lig puan durumu