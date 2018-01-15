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GALATASARAY VE FENERBAHÇE'DE SEÇİM VAR

Galatasaray ve Fenerbahçe'de gözler bir yandan da seçimlerde olacak. Galatasaray'da 20 Ocak'ta, Fenerbahçe'de ise mayısın sonunda kongre yapılacak. Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz Galatasaray'da başkan olmak için yarışıyor, Özbek'in kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.