Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

— Habertürk Spor (@HTSpor) March 8, 2018

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 25. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şöyle:

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

YARIN:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır

10 MART CUMARTESİ:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: Alper Ulusoy

16.00 Osmanlıspor-Bursaspor: Barış Şimşek

19.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği: Mustafa Öğretmenoğlu

11 MART PAZAR:

13.30 Göztepe-Antalyaspor: Fırat Aydınus

13.30 Kayserispor-Kardemir Karabükspor: Suat Arslanboğa

16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan

19.00 Galatasaray-Atiker Konyaspor: Halil Umut Meler

12 MART PAZARTESİ:

20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Trabzonspor: Ümit Öztürk