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YUSUF YAZICI

Bu sezon sergilediği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin de dikkatini çeken Yusuf Yazıcı uzun süredir takip ediliyor. Mukavelesi 2022'ye kadar uzatılan Yusuf'un yıllık ücreti 250 bin TL'ye çıkarılmıştı. En ciddi taliplerinin Lyon, Monaco ve Porto olduğu iddia ediliyor. Tahmini bonservis 20 milyon euro...