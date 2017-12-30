2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu, geçtiğimiz hafta oynanan maçlarla devreye girdi. Futbolseverler ise bu hafta maç oynanıp oynanmayacağını öğrenmek için internet üzerinde "bu hafta lig var mı?" ve "Süper Lig'de bu hafta maç var mı?" sorusuna yanıt arıyor.

SÜPER LİG'DE BU HAFTA MAÇ VAR MI?

2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nda geride bıraktığımız hafta 17. hafta tamamlandı ve lig devre arasına girdi. Bu nedenle Süper Lig'de 19 Ocak tarihine kadar maç oynanmayacak ve takımlar ikinci devre için hazırlıklarına başlayacak.

Süper Lig'de son haftanın maç sonuçları (17. hafta)

Osmanlıspor FK 3 - 2 Akhisarspor

Galatasaray 3 - 1 Göztepe

Kasımpaşa 1 - 2 Medipol Başakşehir

Kayserispor 0 - 1 Yeni Malatyaspor

Karabükspor 1 - 1 Trabzonspor

Atiker Konyaspor 1 - 1 Fenerbahçe

Sivasspor 2 - 1 Beşiktaş

Bursaspor 1 - 1 Gençlerbirliği

Antalyaspor 3 - 1 Aytemiz Alanyaspor

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig'de 17. haftanın sona ermesinin ardından oluşan puan durumu şu şekilde;

Sıra Takımlar O G B M A Y AV Puan 1 Medipol Başakşehir 17 11 3 3 31 18 13 36 2 Galatasaray 17 11 2 4 37 22 15 35 3 Fenerbahçe 17 9 6 2 34 20 14 33 4 Beşiktaş 17 8 6 3 29 16 13 30 5 Kayserispor 17 8 6 3 25 18 7 30 6 Göztepe 17 9 3 5 30 26 4 30 7 Trabzonspor 17 8 5 4 33 28 5 29 8 Sivasspor 17 8 2 7 23 27 -4 26 9 Bursaspor 17 7 4 6 28 19 9 25 10 Yeni Malatyaspor 17 6 4 7 21 24 -3 22 11 Kasımpaşa 17 5 4 8 25 31 -6 19 12 Akhisarspor 17 5 4 8 22 30 -8 19 13 Aytemiz Alanyaspor 17 5 3 9 28 33 -5 18 14 Osmanlıspor FK 17 5 2 10 26 34 -8 17 15 Antalyaspor 17 4 5 8 19 31 -12 17 16 Atiker Konyaspor 17 4 3 10 16 23 -7 15 17 Gençlerbirliği 17 3 5 9 20 32 -12 14

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