2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu, geçtiğimiz hafta oynanan maçlarla devreye girdi. Futbolseverler ise bu hafta maç oynanıp oynanmayacağını öğrenmek için internet üzerinde "bu hafta lig var mı?" ve "Süper Lig'de bu hafta maç var mı?" sorusuna yanıt arıyor.
SÜPER LİG'DE BU HAFTA MAÇ VAR MI?
2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nda geride bıraktığımız hafta 17. hafta tamamlandı ve lig devre arasına girdi. Bu nedenle Süper Lig'de 19 Ocak tarihine kadar maç oynanmayacak ve takımlar ikinci devre için hazırlıklarına başlayacak.
Süper Lig'de son haftanın maç sonuçları (17. hafta)
Osmanlıspor FK 3 - 2 Akhisarspor
Galatasaray 3 - 1 Göztepe
Kasımpaşa 1 - 2 Medipol Başakşehir
Kayserispor 0 - 1 Yeni Malatyaspor
Karabükspor 1 - 1 Trabzonspor
Atiker Konyaspor 1 - 1 Fenerbahçe
Sivasspor 2 - 1 Beşiktaş
Bursaspor 1 - 1 Gençlerbirliği
Antalyaspor 3 - 1 Aytemiz Alanyaspor
SÜPER LİG PUAN DURUMU
Süper Lig'de 17. haftanın sona ermesinin ardından oluşan puan durumu şu şekilde;
|Sıra
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|Puan
|1
|Medipol Başakşehir
|17
|11
|3
|3
|31
|18
|13
|36
|2
|Galatasaray
|17
|11
|2
|4
|37
|22
|15
|35
|3
|Fenerbahçe
|17
|9
|6
|2
|34
|20
|14
|33
|4
|Beşiktaş
|17
|8
|6
|3
|29
|16
|13
|30
|5
|Kayserispor
|17
|8
|6
|3
|25
|18
|7
|30
|6
|Göztepe
|17
|9
|3
|5
|30
|26
|4
|30
|7
|Trabzonspor
|17
|8
|5
|4
|33
|28
|5
|29
|8
|Sivasspor
|17
|8
|2
|7
|23
|27
|-4
|26
|9
|Bursaspor
|17
|7
|4
|6
|28
|19
|9
|25
|10
|Yeni Malatyaspor
|17
|6
|4
|7
|21
|24
|-3
|22
|11
|Kasımpaşa
|17
|5
|4
|8
|25
|31
|-6
|19
|12
|Akhisarspor
|17
|5
|4
|8
|22
|30
|-8
|19
|13
|Aytemiz Alanyaspor
|17
|5
|3
|9
|28
|33
|-5
|18
|14
|Osmanlıspor FK
|17
|5
|2
|10
|26
|34
|-8
|17
|15
|Antalyaspor
|17
|4
|5
|8
|19
|31
|-12
|17
|16
|Atiker Konyaspor
|17
|4
|3
|10
|16
|23
|-7
|15
|17
|Gençlerbirliği
|17
|3
|5
|9
|20
|32
|-12
|14
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