Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, başarılı teknik adam ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yolların ayrıldığı belirtildi.



Kayserispor, ligin ilk yarısında başarılı bir performans sergilemiş ve ilk yarıyı 5'inci sırada noktalamıştı. Ancak ligin ikinci devresinde bir türlü istediği performansı sergileyemeyen Sumudica'nın öğrencileri, son 8 maçta yalnızca 1 kez kazanabilirken, 7 maçta sahadan boynu bükük ayrıldı. Rumen teknik adam Sumudica'nın Kayserispor ile ayrılığı sonrasında Süper Lig'de yabancı hoca kalmadı.



Kayserispor Kulübü'nün resmi internet sitesi üzerinden yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"2017-18 futbol sezonu başında takımımızı çalıştırmak ve koyduğumuz hedeflere birlikte yürümek üzere yola çıktığımız teknik direktörümüz Sayın Marius Sumudica, Türkiye'deki ilk yılı olmasına ve takımdaki yeni oyuncuların da 14-15 gibi çok sayıda bulunmasına rağmen, sezonun ilk yarısında, yönetimimizin hedefleriyle uyumlu üst düzey başarı sağlamış ve çok iyi futbolla birlikte 30 puan toplamayı da başarmıştır. Ancak, sezonun ikinci yarısında aynı başarı tekrarlanamamış, yönetim olarak kendisine ve oyunculara verilen maddi manevi desteğe rağmen bir türlü ilk yarı performansına ulaşılamamıştır. Bu süreçte, sayın hocamız da bu durumdan rahatsızlığını ifade ederek birkaç hafta önce ayrılma isteğinde bulunmuş ancak yönetimimiz 'istikrar' açısından devam etmesini sağlamıştır. Ancak, geldiğimiz noktada, Sayın Sumudica ile yaptığımız görüş alışverişi sonucu, birkaç takviye olsa da, önümüzdeki sezonda çoğunlukla aynı futbolcu grubu ile yola devam edileceğinden, koordinasyon ve iletişimde sıkıntıyla birlikte 'hedeflenen başarı' açısından da tereddütler oluştuğundan karşılıklı anlayış çerçevesinde yollarımızın ayrılmasına karar vermiş bulunmaktayız. Hocamıza Kayserispor'a verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, kendisini tanımaktan mutlu olduğumuzu ifade ediyoruz. Güle güle Şumi, kariyerinde başarılar."