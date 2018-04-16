Süper Lig'de 29. hafta bu akşam oynanacak olan Osmanlıspor - Trabzonspor maçıyla kapanacak. Ligde iyice kızışan liderlik ve şampiyonluk yarışı, futbolseverler tarafından da heyecanla takip ediliyor. Ligde Galatasaray, dün akşam Başakşehir'i evinde 2-0'la geçerek liderlik koltuğuna yeniden oturdu. İşte Süper Lig'de kalan maçlar ve Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir maç fikstürü!

SÜPER LİG'DE KALAN MAÇLAR

Galatasaray

21 Nisan 2018 | Alanyaspor - Galatasaray

29 Nisan 2018 | Galatasaray - Beşiktaş

6 Mayıs 2018 | Akhisarspor - Galatasaray

13 Mayıs 2018 | Galatasaray - Yeni Malatyaspor

20 Mayıs 2018 | Göztepe - Galatasaray

Fenerbahçe

23 Nisan 2018 | Fenerbahçe - Antalyaspor

28 Nisan 2018 | Kasımpaşa - Fenerbahçe

6 Mayıs 2018 | Fenerbahçe - Bursaspor

13 Mayıs 2018 | Karabükspor - Fenerbahçe

20 Mayıs 2018 | Fenerbahçe - Konyaspor

Beşiktaş

22 Nisan 2018 | Beşiktaş - Yeni Malatyaspor

29 Nisan 2018 | Galatasaray - Beşiktaş

6 Mayıs 2018 | Beşiktaş - Kayserispor

13 Mayıs 2018 | Osmanlıspor - Beşiktaş

20 Mayıs 2018 | Beşiktaş - Sivasspor

Başakşehir

20 Nisan 2018 | Başakşehir - Kayserispor

29 Nisan 2018 | Osmanlıspor - Başakşehir

6 Mayıs 2018 | Başakşehir - Sivasspor

13 Mayıs 2018 | Antalyaspor - Başakşehir

20 Mayıs 2018 | Başakşehir - Kasımpaşa