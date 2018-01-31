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Futbol

Süper Lig'de piyasa değeri en pahalı 4. takım Medipol Başakşehir

31.01.2018 - 10:14 | Güncelleme:

Rakiplerine göre daha derin bir rotasyonu olan Medipol Başakşehir’de yedek isimlerin oluşturduğu ilk 11’in değeri 30.5 milyon Euro’yu buldu. Başakşehir, piyasa değeri olarak en pahalı 4. takım konumunda bulunuyor

  • 1 Süper Lig'de piyasa değeri en pahalı 4. takım Medipol Başakşehir
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    Süper Lig’de bu sezon da şampiyonluğun en iddialı takımlarından biri olan lider Başakşehir, yaptığı önemli transferlerle alternatifi bol bir kadroya kavuşurken, rakiplerinin bir adım önüne geçmeyi başardı.

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  • 2 Süper Lig'de piyasa değeri en pahalı 4. takım Medipol Başakşehir
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    Ara transfer döneminde Arda Turan ve Riad Bajic gibi iki önemli yıldızı transfer eden Turuncu-Lacivertliler’in toplam piyasa değeri, transfermarkt verilerine göre 83.90 milyon Euro’yu buldu.

  • 3 Süper Lig'de piyasa değeri en pahalı 4. takım Medipol Başakşehir
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    Şehir böylece; Beşiktaş (110.1 milyon Euro), G.Saray (104.3 milyon Euro) ve F.Bahçe’nin (95.95 milyon Euro) ardından bu alanda 4. sıraya yerleşti.

  • 4 Süper Lig'de piyasa değeri en pahalı 4. takım Medipol Başakşehir
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    YILDIZLAR YEDEKTE

    İlk 11’inde Adebayor, Arda, Emre ve Clichy gibi dünyaca ünlü isimlerde bulunan Başakşehir’in yedek kulübesi de adeta parıldıyor.

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  • 5 Süper Lig'de piyasa değeri en pahalı 4. takım Medipol Başakşehir
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    Mevlüt, Elia, Bajic, Chedjou ve Gökhan İnler gibi kendini ispat etmiş isimlerin bulunduğu yedek kulübesindeki oyuncuların toplam değeri, 30.5 milyon Euro’ya ulaştı.

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Yorumlar 24
  • Misafir 43 dakika önce
    nerden buldular bu paraları? gömü falanmı çıktı ? diğer kulupler neden para sıkıntısı çekiyor? madem bulunuyor bu paralar daha önce neden başakşehir büytük takım olamadı? zamanlaması manidar? yoksa arkadan yürü ya başakşeghir diyen birileri olmasın? herkes cevabı iyi biliyor zaten
  • Misafir 2 saat önce
    Başakşehiri çekeneyenlere tek sözüm var . Ağla !
  • Misafir 2 saat önce
    Bizim belediye ye verdiğimiz akıl ve su parasıyla kurulmasını bu kulüp. paraları bu kadar çoksa vatandaşın alacağını versinler
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